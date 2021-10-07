Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Псковский областной театр кукол примет участие в X Международном фестивале театров кукол стран Баренцева региона

Псковский областной театр кукол поедет в Мурманск. Фото Вконтакте

С 13 по 17 октября в Мурманске состоится X Международный фестиваль театров кукол стран Баренцева региона.

В этом году в столицу Заполярья приедут 12 российских творческих коллективов, а также ведущие специалисты театрального дела. Мурманских зрителей ждет знакомство с артистами из Саратова, Архангельска, Пскова, Вологды, Белгорода и Санкт-Петербурга. Они не только покажут свой талант, но и поучаствуют в различных мастер-классах, направленных на повышение профессионального мастерства.

Псковский областной театр кукол 17 октября покажет в Мурманске спектакль «Прыгучий мышонок».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как именно вы пользуетесь услугами почты?
Проголосовать >>>

07 октября 2021

Псковский областной театр кукол примет участие в X Международном фестивале театров кукол стран Баренцева региона
07 октября 2021

Фильм о подвиге советских воздушных асов «Летчик» выходит на киноэкраны 4 ноября
07 октября 2021

Объявлен лауреат Нобелевской премии по литературе
07 октября 2021

Снимающие фильмы в Псковской области кинокомпании получат субсидии
06 октября 2021

Псковская научная библиотека приглашает на выставки
06 октября 2021

Фоторепортаж: ЧС на нефтебазе ликвидировали в Пскове

05 октября 2021

В октябре на платформе Кинопоиск HD можно посмотреть новый фильм Дмитрия Месхиева
05 октября 2021

Фоторепортаж: Вышел с работы – темно ...


© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...