Псковский областной театр кукол примет участие в X Международном фестивале театров кукол стран Баренцева региона

19:11, 07 октября 2021, ПАИ

С 13 по 17 октября в Мурманске состоится X Международный фестиваль театров кукол стран Баренцева региона.



В этом году в столицу Заполярья приедут 12 российских творческих коллективов, а также ведущие специалисты театрального дела. Мурманских зрителей ждет знакомство с артистами из Саратова, Архангельска, Пскова, Вологды, Белгорода и Санкт-Петербурга. Они не только покажут свой талант, но и поучаствуют в различных мастер-классах, направленных на повышение профессионального мастерства.



Псковский областной театр кукол 17 октября покажет в Мурманске спектакль «Прыгучий мышонок».