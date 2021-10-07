Псковский областной театр кукол примет участие в X Международном фестивале театров кукол стран Баренцева региона
С 13 по 17 октября в Мурманске состоится X Международный фестиваль театров кукол стран Баренцева региона.
В этом году в столицу Заполярья приедут 12 российских творческих коллективов, а также ведущие специалисты театрального дела. Мурманских зрителей ждет знакомство с артистами из Саратова, Архангельска, Пскова, Вологды, Белгорода и Санкт-Петербурга. Они не только покажут свой талант, но и поучаствуют в различных мастер-классах, направленных на повышение профессионального мастерства.
Псковский областной театр кукол 17 октября покажет в Мурманске спектакль «Прыгучий мышонок».
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как именно вы пользуетесь услугами почты?
07 октября 2021
Псковский областной театр кукол примет участие в X Международном фестивале театров кукол стран Баренцева региона