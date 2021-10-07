Псковичи лучше петербуржцев соблюдают масочный режим

19:57, 07 октября 2021, ПАИ

Сотрудники Северо-Западной пригородной пассажирской компании (СЗППК) вместе с представителями Роспотребнадзора и Управления на транспорте МВД России провели в подведомственных поездах проверку соблюдения масочного режима. Об этом сообщило издание Санкт-Петербург.ру. По итогу выяснилось, что около 90% пассажиров носят маски.



Проверки прошли на Балтийском, Витебском, Финляндском вокзалах, поездах и электричках. В электричках сообщением Петербург — Луга — Петербург на 15 петербуржцев завели административные дела за нарушение масочного режима, они заплатят штрафы. На поезде сообщением Дно – Псков маски были на всех пассажирах.