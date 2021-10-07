Сегодня в псковском парке высадили саженцы сосен и кусты сирени

20:35, 07 октября 2021, ПАИ

Озеленение города – важный инструмент для создания комфортной городской среды. Сегодня в псковском парке на пересечении проспекта Энтузиастов и улицы Труда посадили двадцать сосен и двадцать кустов сирени. Об этом в своём Instagram сообщил временно исполняющий обязанности главы Администрации Пскова Борис Ёлкин. Высадку саженцев удалось провести благодаря экономии в рамках реализации национального проекта «Комфортная городская среда».

«Отмечу, что в городе есть старые проблемные деревья – их, конечно, нужно убирать, но взамен высаживать новые. Это нужно делать красиво, систематизировано и следовать правилу «сажать больше, чем срубаем». Планируем также постепенно высаживать «живые» изгороди взамен металлических ограждений на улицах города», – сообщил Борис Ёлкин.