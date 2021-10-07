Продюсирование НКО обсудили в медиацентре ПАИ
В медиацентре ПАИ состоялась пресс-конференция, посвящённая продюсированию некоммерческих организаций.
Для вас мы узнали:
- для продвижения НКО важно иметь медиаплан;
- псковским НКО рекомендуют пройти оценку качества;
- 30 некоммерческих организаций Псковской области пройдут обучение в Продюсерском центре СО НКО до конца года;
- благодаря фонду президентских грантов некоммерческие организации продвигаются в массы;
- Продюсерский центр помогает некоммерческим организациям с работой с целевой аудиторией, а также с усилением НКО для эффективности выполнения задач.
Все новости с пресс-конференции читайте в специальном сюжете здесь.
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