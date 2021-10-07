Продюсирование НКО обсудили в медиацентре ПАИ

21:30, 07 октября 2021, ПАИ

В медиацентре ПАИ состоялась пресс-конференция, посвящённая продюсированию некоммерческих организаций.

Для вас мы узнали:

для продвижения НКО важно иметь медиаплан; псковским НКО рекомендуют пройти оценку качества; 30 некоммерческих организаций Псковской области пройдут обучение в Продюсерском центре СО НКО до конца года; благодаря фонду президентских грантов некоммерческие организации продвигаются в массы; Продюсерский центр помогает некоммерческим организациям с работой с целевой аудиторией, а также с усилением НКО для эффективности выполнения задач.

Все новости с пресс-конференции читайте в специальном сюжете здесь.