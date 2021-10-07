Туристический маршрут по местам отдыха Владимира Путина может появиться в России

22:00, 07 октября 2021, ПАИ

В России может появиться туристический маршрут по сибирским регионам, где любит отдыхать президент Владимир Путин. Об этом сообщили в пресс-службе Ростуризма.

Ведомство отметило, что россияне желают также побывать в тех уникальных местах, которые посещает Путин.

«Поэтому Ростуризм и ведущие туроператоры России выступили с инициативой создания нового национального туристического маршрута по местам, где любит отдыхать президент. Проект такого маршрута будет рассмотрен на ближайшем экспертном совете Ростуризма в этом году. Планируем, что это будет несколько регионов Сибири», – сообщили в пресс-службе агентству «Интерфакс».

Отметим, что президент в первых числах сентября провел краткий отпуск в Сибири. Компанию ему составил министр обороны Сергей Шойгу.