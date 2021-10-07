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Спорт

Псковские десантники приехали на 61-й Чемпионат ВДВ в Иваново

Псковичи тоже примут участие в Чемпионате ВДВ. Фото Вконтакте

В городе Иваново стартовал 61-ый Чемпионат ВДВ и Кубок ВДВ. В соревнованиях принимают участие более 150 человек из разных регионов России, в том числе из Пскова. Победитель получит специальный приз от завода «Полет» холдинга «Технодинамика» Госкорпорации Ростех. Об этом сообшает паблик «Безунывное Иваново».

18 команд из Рязани, Санкт-Петербурга, Пскова, Ульяновска, Тулы, Новороссийска, Уссурийска и других городов страны в течение двух недель будут соревноваться в мастерстве выполнения одиночных и групповых прыжков с парашютом на аэродроме Ясюниха города Иваново. Большая часть участников чемпионата – военнослужащие воздушно-десантных войск, но поскольку чемпионат ВДВ открытый, то в нем участвуют и сборные ДОСААФ, западного военного округа и воздушно-космических сил, а также гражданские спортивные аэроклубы.

Спортсмены десантируются из вертолета МИ-8 преимущественно с парашютами «Мальва-24», которые производит «Полет», и состязаются в групповой акробатике на высоте свыше тысячи метров. Максимум за 40 секунд парашютистам нужно выполнить как можно больше перестроений в состоянии свободного падения. Комбинации фигур, которые нужно показывать, выдаются судьями в день соревнований. За каждое упражнение спортсмены получают баллы, которые суммируются и формируют рейтинг команды.

По условиям чемпионата групповая акробатика осуществляется конкурсантами при совершении прыжков с высоты 2700, 3200 и 3500 метров. Также парашютисты соревнуются на точность. Спортсмен совершает прыжок с высоты 1000 метров и должен приземлиться «в ноль» — метку в круге диаметром 2 см.

Церемония награждения лучших спортсменов и команд состоится в Ивановском областном драматическом театре 10 октября.

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