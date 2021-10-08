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Общество

Всемирный день яйца отмечают 8 октября

Во многих странах мира во вторую пятницу октября отмечают Всемирный день яйца  — праздник всех любителей яиц, омлетов, запеканок и глазуньи, сообщает calend.ru.

История праздника такова: в 1996 году на конференции в Вене Международная яичная комиссия (International Egg Commission) объявила, что праздновать всемирный «яичный» праздник будут во вторую пятницу октября. Комиссия убеждает, что существует не меньше дюжины причин для празднования Дня яйца, и многие страны, а особенно производители яичной продукции, с готовностью откликнулись на идею отмечать праздник яйца.

Традиционно в этот день энтузиастами праздника проводятся различные мероприятия — семейные конкурсы на тему яиц (лучший рисунок, лучший рецепт, и т. д.), лекции и семинары на тему пользы и правильного употребления данного продукта, акции и флешмобы. А некоторые заведения общепита даже готовят к этому дню специальное меню, удивляя посетителей разнообразием блюд из яиц.

Недавние научные исследования показали, что не нужно избегать употребления яиц. В них содержится высокоценный легкоусвояемый белок, множество необходимых организму питательных веществ, включая основные витамины и минералы, а также антиоксиданты, которые помогают от некоторых болезней. Еще, вопреки всеобщему мнению, яйца не повышают уровень холестерина. 

По некоторым данным, мировым лидером в потреблении яиц признают Японию. Каждый японец съедает в среднем по одному яйцу в день.

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