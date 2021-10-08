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Общество

8 октября Псковская область пересмотрит противоэпидемические ограничения

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в Instagram, что 8 октября состоится заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, на котором будут пересмотрены противоэпидемические ограничения.

За последние сутки в регионе выявили 218 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. 342 человека выздоровело. Шесть человек умерли.
За весь период пандемии в Псковской области переболели коронавирусом 52 005 человек.
 

Официальная статистика по коронавирусной инфекции в Псковской области                

 

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