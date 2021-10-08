8 октября Псковская область пересмотрит противоэпидемические ограничения
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в Instagram, что 8 октября состоится заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, на котором будут пересмотрены противоэпидемические ограничения.
За последние сутки в регионе выявили 218 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. 342 человека выздоровело. Шесть человек умерли.
За весь период пандемии в Псковской области переболели коронавирусом 52 005 человек.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как именно вы пользуетесь услугами почты?
07 октября 2021
Зампрокурора Псковской области Сергея Левшакова назначили на новую должность в Челябинске