8 октября Псковская область пересмотрит противоэпидемические ограничения

00:11, 08 октября 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в Instagram, что 8 октября состоится заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, на котором будут пересмотрены противоэпидемические ограничения.

За последние сутки в регионе выявили 218 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. 342 человека выздоровело. Шесть человек умерли.

За весь период пандемии в Псковской области переболели коронавирусом 52 005 человек.







