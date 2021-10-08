Фотовыставка директора Пушкинского заповедника открывается в Музее друзей Саввы Ямщикова

08:55, 08 октября 2021, ПАИ

8 октября для посетителей Музея друзей Саввы Ямщикова (Пушкинские Горы, улица Пушкинская, 9а) открывается выставка «Мир наш стар и вечно нов…». В экспозиции — 46 художественных фотографий, автор которых — директор Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Георгий Василевич. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе заповедника.

Почти половина фотографий, представленных в экспозиции, сделана в Михайловском, Тригорском, Петровском, на Савкиной горке — в музее, которым Георгий Василевич, кандидат экономических наук, лауреат Государственной премии Российской Федерации, руководит вот уже более 27 лет, с марта 1994 года. Помимо псковских «зарисовок» в экспозицию включены и кадры из служебных и частных поездок директора «Михайловского» по городам мира. Объединяет все снимки умение увидеть поэзию в обыденном.

Вход на выставку «Мир наш стар и вечно нов…» — свободный. Планируется, что она будет работать в Пушкиногорье до 15 ноября.