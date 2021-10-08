Плюсская прокуратура восстановила трудовые права сотрудников лесозаготовительного предприятия
В Плюсском районе благодаря вмешательству прокуратуры восстановлены трудовые права работников, занятых в сфере лесозаготовки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в областной прокуратуре.
Работников одного из индивидуальных предпринимателей не информировали об условиях и охране труда на рабочих местах, о рисках повреждения здоровья, а также о гарантиях и компенсациях. Помимо этого, сотрудников не обеспечили средствами индивидуальной защиты, что создавало угрозу для их жизни и здоровья.
В отношении предпринимателя возбудили дело об административном правонарушении, которое направлено в Государственную инспекцию труда в Псковской области для рассмотрения.
Благодаря вмешательству прокуратуры нарушения законодательства об охране труда устранили.
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