28 лет со дня образования отмечает псковский СОБР
8 октября сотрудники специальных отрядов быстрого реагирования Росгвардии отмечают свой профессиональный праздник. Псковский СОБР Росгвардии создан в 1993 году, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.
В 1992 году Указом президента Российской Федерации для борьбы с организованной преступностью, бандитскими формированиями и незаконными вооруженными группировками были сформированы первые отряды СОБР.
С 2016 года специальные отряды быстрого реагирования включены в структуру Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.
Сегодня сотрудники СОБР участвуют в борьбе с терроризмом и экстремизмом, в специальных операциях по предупреждению и пресечению преступлений, освобождают заложников, обеспечивают силовую поддержку оперативно-разыскных и иных мероприятий, связанных с выполнением задач, возложенных на Росгвардию.
Псковский СОБР более 30 раз выезжал на территорию Северо-Кавказского региона для обеспечения правопорядка, пресечения деятельности и ликвидации незаконных вооруженных бандформирований.
За мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга, сотрудники отряда награждены государственными наградами, в том числе орденами Мужества и медалями «За отвагу».
За все время при исполнении служебных обязанностей погиб один сотрудник – старший лейтенант Олег Караулов, один офицер получил ранение.
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