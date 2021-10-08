28 лет со дня образования отмечает псковский СОБР

09:54, 08 октября 2021, ПАИ

8 октября сотрудники специальных отрядов быстрого реагирования Росгвардии отмечают свой профессиональный праздник. Псковский СОБР Росгвардии создан в 1993 году, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

В 1992 году Указом президента Российской Федерации для борьбы с организованной преступностью, бандитскими формированиями и незаконными вооруженными группировками были сформированы первые отряды СОБР.

С 2016 года специальные отряды быстрого реагирования включены в структуру Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.

Сегодня сотрудники СОБР участвуют в борьбе с терроризмом и экстремизмом, в специальных операциях по предупреждению и пресечению преступлений, освобождают заложников, обеспечивают силовую поддержку оперативно-разыскных и иных мероприятий, связанных с выполнением задач, возложенных на Росгвардию.

Псковский СОБР более 30 раз выезжал на территорию Северо-Кавказского региона для обеспечения правопорядка, пресечения деятельности и ликвидации незаконных вооруженных бандформирований.

За мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга, сотрудники отряда награждены государственными наградами, в том числе орденами Мужества и медалями «За отвагу».

За все время при исполнении служебных обязанностей погиб один сотрудник – старший лейтенант Олег Караулов, один офицер получил ранение.