Доля вакцинированных сотрудников «контактных» сфер в Псковской области увеличивается до 80%

14:45, 08 октября 2021, ПАИ

Доля подлежащих обязательной вакцинации сотрудников во всех ранее указанных сферах будет увеличена с 60% до 80%, сообщил на заседании оперштаба 8 октября губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Речь идёт о медиках, педагогах, соцработниках, работниках торговли, общепита, общественного транспорта и иных категориях, указанных в 15-м постановлении главного санитарного врача Псковской области от 28 июня. При этом к ним добавляются новые категории – работники гостиниц, курьерских служб, а также сотрудники пищевых производств.

«Учитывая большое количество обращений, также предлагаю отменить самоизоляцию для вакцинированных пожилых граждан. Уверен, что сделавшие прививку рационально относятся ко всем мерам безопасности и достаточно защищены от заражения. Но нельзя забывать, что пожилое поколение – это группа наивысшего риска», - напомнил губернатор.

Роспотребнадзор уже подготовил постановление, по которому все работники любых организаций и предприятий старше 65 лет должны быть обязательно привиты до 1 ноября первым компонентом вакцины, до 1 декабря – вторым. «Наш регион входит в пятёрку наиболее пожилых по стране, и для нас такая мера является жизненно необходимой», - отметил губернатор.

Он согласился, что всё это непростые решения, но необходимые, альтернатива им – локдаун. «У нас есть инструменты, которые позволяют бороться с заболеванием без этой крайней меры. Давайте их профессионально, ответственно и по максимуму использовать для защиты здоровья населения», - подытожил Михаил Ведерников.