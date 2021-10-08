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Происшествия

68 человек погибли на пожарах в Псковской области с начала года

За 9 месяцев 2021 года на территории Псковской области произошло 3211 пожаров, которые нанесли прямой материальный ущерб в размере 23 млн 129 тыс. рублей. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного управления МЧС, на пожарах погибли 68 человек, детей среди них не было. Получили травмы 35 человек.

Среди погибших 20 человек были пенсионного возраста, 40 - лица без определенного рода деятельности, 5 - рабочие, 3 - инвалиды.

В городах и райцентрах области зарегистрировано 1135 пожаров с ущербом в размере 7 млн 304 тыс. рублей. Погибли 20 человек, 7 из них были в нетрезвом виде. В сельской местности за текущий период зафиксировано 2076 пожаров, материальный ущерб от которых составил 15 млн 825 тыс. рублей. Возгорания унесли жизни 48 человек, в том числе 9, которые были в состоянии алкогольного опьянения.

Причинами пожаров стали неосторожное обращение с огнем – 2658 случаев; нарушение правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования – 208 случаев; нарушение правил устройства и эксплуатации печи – 189 случаев; поджоги – 71 случай; на транспорте – 55 случаев.

За указанный период огонь уничтожил в регионе 370 строений, 2319,9 кв. м площадей и 41 единицу автотранспорта. На пожарах удалось спасти 684 человека; материальные ценности на 43 млн 494 тыс. рублей; 807 строений и 7 единиц автотранспорта.

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