20-летняя пассажирка скончалась в результате полученных травм в Псковском районе
В пресс-службе УМВД России по Псковской области сообщили о гибели 20-летней пассажирки Opel Ostra.
На 13-м километре дороги Псков - Кислово - Палкино на территории Псковского района, по предварительной информации, водитель Opel Ostra не справился с управлением и съехал в кювет с наездом на металлический отбойник. Пострадала пассажирка авто.
Бригада скорой помощи госпитализировала девушку с места ДТП. Пассажирка скончалась в 5:00 8 октября от полученных травм.
В настоящий момент проводится проверка и выясняются все обстоятельства произошедшего.
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