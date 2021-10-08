20-летняя пассажирка скончалась в результате полученных травм в Псковском районе

10:15, 08 октября 2021, ПАИ

В пресс-службе УМВД России по Псковской области сообщили о гибели 20-летней пассажирки Opel Ostra.

На 13-м километре дороги Псков - Кислово - Палкино на территории Псковского района, по предварительной информации, водитель Opel Ostra не справился с управлением и съехал в кювет с наездом на металлический отбойник. Пострадала пассажирка авто.

Бригада скорой помощи госпитализировала девушку с места ДТП. Пассажирка скончалась в 5:00 8 октября от полученных травм.

В настоящий момент проводится проверка и выясняются все обстоятельства произошедшего.