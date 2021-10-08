Более 30 книжных памятников оцифровали специалисты Псковской облбиблиотеки в рамках нацпроекта «Культура»

10:20, 08 октября 2021, ПАИ

Псковская областная универсальная научная библиотека стала участником проекта «Книжные памятники», который реализуется в рамках федерального проекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Специалистами Центра оцифровки созданы 35 электронных копий изданий с редкими и ценными документами. Ими были пополнены три коллекции фонда Национальной электронной библиотеки — «Русская книга гражданского шрифта XVIII - первой четверти XIX века», «Ленинград в Великой Отечественной войне» и «Книги императорского дома Романовых».

Оцифрованные по национальному проекту документы будут доступны на портале «НЭБ. Книжные памятники».

Свободный доступ и высокое качество электронных копий позволят каждому пользователю НЭБ в мельчайших деталях рассмотреть уникальные материалы прямо у себя на экране компьютера. Самые интересные экземпляры сопровождаются историко-книговедческими аннотациями.

До конца декабря на портал «НЭБ. Книжные памятники» будут выложены 8 тысяч оцифрованных изданий, в том числе 2 тысячи из числа хранящихся в региональных библиотеках.