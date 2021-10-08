Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Более 30 книжных памятников оцифровали специалисты Псковской облбиблиотеки в рамках нацпроекта «Культура»

Псковская областная универсальная научная библиотека стала участником проекта «Книжные памятники», который реализуется в рамках федерального проекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Специалистами Центра оцифровки созданы 35 электронных копий изданий с редкими и ценными документами. Ими были пополнены три коллекции фонда Национальной электронной библиотеки — «Русская книга гражданского шрифта XVIII - первой четверти XIX века», «Ленинград в Великой Отечественной войне» и «Книги императорского дома Романовых».

Оцифрованные по национальному проекту документы будут доступны на портале «НЭБ. Книжные памятники».

Свободный доступ и высокое качество электронных копий позволят каждому пользователю НЭБ в мельчайших деталях рассмотреть уникальные материалы прямо у себя на экране компьютера. Самые интересные экземпляры сопровождаются историко-книговедческими аннотациями.

До конца декабря на портал «НЭБ. Книжные памятники» будут выложены 8 тысяч оцифрованных изданий, в том числе 2 тысячи из числа хранящихся в региональных библиотеках.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как именно вы пользуетесь услугами почты?
Проголосовать >>>

08 октября 2021

Фотовыставка директора Пушкинского заповедника открывается в Музее друзей Саввы Ямщикова
07 октября 2021

Псковский областной театр кукол примет участие в X Международном фестивале театров кукол стран Баренцева региона
07 октября 2021

Фильм о подвиге советских воздушных асов «Летчик» выходит на киноэкраны 4 ноября
07 октября 2021

Объявлен лауреат Нобелевской премии по литературе
07 октября 2021

Снимающие фильмы в Псковской области кинокомпании получат субсидии
06 октября 2021

Псковская научная библиотека приглашает на выставки
06 октября 2021

Фоторепортаж: ЧС на нефтебазе ликвидировали в Пскове

05 октября 2021

В октябре на платформе Кинопоиск HD можно посмотреть новый фильм Дмитрия Месхиева

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...