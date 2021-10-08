3,7 тонны муки и манной крупы из Франции не пропустили через границу в Себежском районе

10:24, 08 октября 2021, ПАИ

В фитосанитарном контрольном пункте «Бурачки» Себежского района инспектор территориального управления Россельхознадзора запретил ввоз 3,7 тонны пшеничной муки и манной крупы, которые везли из Франции в адрес московского торгового предприятия. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Инспектор установил, что фитосанитарные сертификаты были оформлены не полностью. В документах отсутствовала печать должностного лица, выдавшего сертификат.

Таким образом, согласно решению комиссии Таможенного союза № 318 «Об обеспечении карантина растений в ЕАЭС» сертификаты были признаны недействительными, а ввоз на территорию Российской Федерации запрещен.