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Общество

Пскович пожаловался на неработающие отпугиватели птиц в Детском парке

Фото из архива ПАИ

В редакцию Псковского агентства информации обратился пскович, который поинтересовался, почему не работают отпугиватели птиц в Детском парке.

По словам местного жителя, вечером в парке собираются стаи птиц, которые кричат и загрязняют территорию парка продуктами жизнедеятельности. Пскович заметил, что не так давно в парке были установлены отпугиватели, но сейчас они по какой-то причине не работают.

Заместитель главы администрации Пскова Елена Жгут в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации отметила, что жалоб на птиц от псковичей уже давно не поступало.

«До конца года однозначно никаких денег на отпугиватели не заложено, рассказала Елена Жгут. – Уже давно никто не жаловался, и поэтому этот вопрос не обсуждался».

По словам собеседницы агентства, те или иные вопросы поднимаются после обращений псковичей. В этом году жильцы дома на улице Рокоссовского пожаловались на гнезда чаек на домах.

«Там на крышах жилых домов гнездились чайки, и управляйка занималась уничтожением гнезд, отметила Жгут. – Других обращений по поводу птиц не было».

В апреле текущего года в редакцию ПАИ обращался читатель, который также жаловался на птиц в Детском парке. Позже установленные в Детском парке отпугиватели птиц повредили в результате актов вандализма.

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