Выставку изделий в технике ростовской финифти откроют во Дворе Постникова

10:37, 08 октября 2021, ПАИ

8 октября в 16:00 во Дворе Постникова на улице Олега Кошевого, 2 (Мешок-1, первый этаж) в Пскове откроется выставка «Ростовская финифть. От иконы до украшения». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Это ремесло пришло в Россию в Х веке из Византии вместе с принятием христианства. Изначально вставки финифти писались только для икон и церковной утвари. Позднее к предметам церковного обихода добавились декоративные вещицы: шкатулки, панно, статуэтки и украшения. Следуя традициям, выработанным мастерами прошлых десятилетий, современные художники с успехом продолжают работать в цветочном, пейзажном, историческом, иконописном, портретном и других жанрах. Все чаще применяются драгоценные материалы – серебро, золото, драгоценные камни.

Работа выставки продлится до 15 ноября.

