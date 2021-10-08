Выставку изделий в технике ростовской финифти откроют во Дворе Постникова
8 октября в 16:00 во Дворе Постникова на улице Олега Кошевого, 2 (Мешок-1, первый этаж) в Пскове откроется выставка «Ростовская финифть. От иконы до украшения». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.
Это ремесло пришло в Россию в Х веке из Византии вместе с принятием христианства. Изначально вставки финифти писались только для икон и церковной утвари. Позднее к предметам церковного обихода добавились декоративные вещицы: шкатулки, панно, статуэтки и украшения. Следуя традициям, выработанным мастерами прошлых десятилетий, современные художники с успехом продолжают работать в цветочном, пейзажном, историческом, иконописном, портретном и других жанрах. Все чаще применяются драгоценные материалы – серебро, золото, драгоценные камни.
Работа выставки продлится до 15 ноября.
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