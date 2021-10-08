ВОЗ впервые опубликовала определение постковидного синдрома

10:53, 08 октября 2021, ПАИ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) впервые опубликовала официальное определение постковидного синдрома, от которого страдает до 20 % людей, переболевших COVID-19.

«Постковидное состояние возникает у лиц с подозрением на коронавирус или подтвержденным заражением в анамнезе, обычно через три месяца после начала COVID-19, с симптомами, которые длятся не менее двух месяцев и не могут быть объяснены альтернативным диагнозом», – говорится в определении ВОЗ.

При постковидном синдроме у пациента может возникнуть утомляемость, одышка и когнитивная дисфункция. Симптомы могут появиться после выздоровления от коронавируса или сохраниться с момента заболевания. ВОЗ отметила, что симптомы могут изменяться и появляться снова через некоторое время.