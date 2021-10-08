В санатории «Голубые озера» открылась аптека

11:16, 08 октября 2021, ПАИ

В профсоюзной здравнице, санатории «Голубые озера» в деревне Опухлики Невельского района, открылась аптека. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского облсовпрофа, это нововведение позволяет получить доступ к необходимым лекарственным средствам как отдыхающим санатория, так и жителям Опухликов и близлежащих населенных пунктов.

«Профсоюзы выполняют свою работу, заботясь не только о членах профсоюзов, - прокомментировал событие председатель облсовпрофа Игорь Иванов. - Открытие аптеки – один из шагов, подтверждающих социальную направленность нашей работы. Мы организуем рабочие места, а в профсоюзных учреждениях работает около тысячи человек, платим налоги в бюджет, создаем инфраструктуру. Мы работаем и будем работать во благо людей».

Как сообщил директор ЛПУ «Санаторий «Голубые озера» Иван Федьков, долгое время у отдыхающих в учреждении были трудности с приобретением медикаментов. Лекарства возили по заказу из Невеля, а это было неудобно и могло повлиять на своевременный прием препаратов и отразиться на здоровье человека, пояснил Иван Федьков.

«Теперь этой проблемы нет, - отметил он. - Наличие аптеки в шаговой доступности от места проживания или временного пребывания позволяет человеку не беспокоиться о том, как и где приобрести лекарства, необходимые для поддержания здоровья, а иногда и жизни».

Отдыхающие и жители ближайших деревень могут купить и заказать необходимые медицинские препараты без поездки в ближайшие города, подчеркнул директор санатория «Голубые озера».