Евровидение-2022 пройдет в Турине
Песенный конкурс Евровидение-2022 пройдет в Турине, пишет РИА Новости со ссылкой на информагентство Ansa.
Кандидатуру Турина представила летом мэр города на севере Италии Кьяра Аппендино. На проведение Евровидения также претендуют Милан, Болонья, Римини и Пезаро.
Евровидение будет проведено в Италии, потому что в 2021 году победителем конкурса в Роттердаме стала итальянская группа Maneskin. Напомним, представлявшая Россию Манижа заняла девятое место. Она исполнила песню Russian Woman («Русская женщина») и набрала 204 балла по итогам голосования жюри и зрителей.
По результатам опроса почти 40% читателей ПАИ против песенного конкурса.
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