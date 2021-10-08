Евровидение-2022 пройдет в Турине

11:42, 08 октября 2021, ПАИ

Песенный конкурс Евровидение-2022 пройдет в Турине, пишет РИА Новости со ссылкой на информагентство Ansa.

Кандидатуру Турина представила летом мэр города на севере Италии Кьяра Аппендино. На проведение Евровидения также претендуют Милан, Болонья, Римини и Пезаро.

Евровидение будет проведено в Италии, потому что в 2021 году победителем конкурса в Роттердаме стала итальянская группа Maneskin. Напомним, представлявшая Россию Манижа заняла девятое место. Она исполнила песню Russian Woman («Русская женщина») и набрала 204 балла по итогам голосования жюри и зрителей.

По результатам опроса почти 40% читателей ПАИ против песенного конкурса.