Светильники в пыталовском поселке Белорусский заменили на энергосберегающие

11:43, 08 октября 2021, ПАИ

В поселке Белорусский Утроинской волости Пыталовского района заменили 28 светильников уличного освещения. Об этом сообщает районная газета «Наша жизнь».

Старые светильники в поселке потребляли в час 7,5 кВт электроэнергии, в связи с чем освещение отключали в период коротких темных ночей для экономии бюджетных средств. В прошлом году в Белорусском и в деревне Стехны был произведен первый этап по сокращению временного периода отсутствия света - было установлено новое оборудование - фотореле. Оно позволяет включаться уличному освещению тогда, когда это действительно необходимо. За счет приобретения фотореле удалось выиграть почти месяц дополнительного света - отключение произошло 15 апреля, а включение - 20 августа.

В этом же году светильники были заменены на энергосберегающие - теперь они в сумме потребляют всего лишь 1,5 кВт в час. «Мы стремимся сократить интервал отключения уличного освещения до белых ночей, а то и вовсе исключить этот интервал», - поделился глава Утроинской волости Сергей Уланов.

В перспективе планируется проделать данную работу во всех населенных пунктах волости, в которых имеется уличное освещение. Сергей Уланов уточнил, что вопрос об освещении улицы в деревне Пыталовские Хутора стоит на контроле и постепенно решается.