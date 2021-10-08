Цифровизацию «Почты России» обсуждают в медиацентре ПАИ (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)
8 октября в медиацентре ПАИ проходит пресс-конференция, посвящённая цифровизации «Почты России».
Как проходит цифровизация «Почты России» в Псковской области? Какие пакеты услуг доступны для пожилых жителей региона? Об этом и многом другом рассказывают директор УФПС Псковской области Дарья Цилина и первый заместитель начальника управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Виталий Рахманов.
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