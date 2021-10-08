Цифровизацию «Почты России» обсуждают в медиацентре ПАИ (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)

12:02, 08 октября 2021, ПАИ

8 октября в медиацентре ПАИ проходит пресс-конференция, посвящённая цифровизации «Почты России».

Как проходит цифровизация «Почты России» в Псковской области? Какие пакеты услуг доступны для пожилых жителей региона? Об этом и многом другом рассказывают директор УФПС Псковской области Дарья Цилина и первый заместитель начальника управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Виталий Рахманов.