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Общество

Цифровизацию «Почты России» обсуждают в медиацентре ПАИ (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)

8 октября в медиацентре ПАИ проходит пресс-конференция, посвящённая цифровизации «Почты России».

Как проходит цифровизация «Почты России» в Псковской области? Какие пакеты услуг доступны для пожилых жителей региона? Об этом и многом другом рассказывают директор УФПС Псковской области Дарья Цилина и первый заместитель начальника управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Виталий Рахманов.

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