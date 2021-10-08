ПАИ проведёт трансляцию оперштаба по борьбе с коронавирусом в 14:30
Очередное заседание оперативного штаба Псковской области по борьбе с коронавирусом под председательством губернатора Михаила Ведерникова начнётся 8 октября в 14:30.
В повестке дня традиционно ожидается разбор эпидемической ситуации. Также планируется обсудить внесение некоторых изменений в противокоронавирусный указ. В частности, планируется отменить дистанционное обучение в регионе и ввести QR-коды для посещения общественных пространств.
Псковское агентство информации проведёт традиционную трансляцию заседания оперштаба на своём сайте, YouTube-канале агентства и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».
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