Нобелевскую премию мира получил главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов

12:10, 08 октября 2021, ПАИ

Нобелевскую премию мира в 2021 году получили главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и писательница с Филиппинских островов Мария Ресса, пишет ТАСС.

Они удостоены этой премии за усилия по защите свободы слова, отметили в Нобелевском комитете.

На Нобелевскую премию мира претендовали 329 кандидатов (234 человека; 95 организаций). Это третий показатель за всю историю премии, хотя он ненамного больше, чем в прошлом году.