Нобелевскую премию мира получил главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов
Нобелевскую премию мира в 2021 году получили главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и писательница с Филиппинских островов Мария Ресса, пишет ТАСС.
Они удостоены этой премии за усилия по защите свободы слова, отметили в Нобелевском комитете.
На Нобелевскую премию мира претендовали 329 кандидатов (234 человека; 95 организаций). Это третий показатель за всю историю премии, хотя он ненамного больше, чем в прошлом году.
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