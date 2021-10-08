Виталий Рахманов назвал «Почту России» единственным оплотом цивилизации в глубинке

12:18, 08 октября 2021, ПАИ

«Почта России» - это единственный оплот цивилизации в глубинке. Об этом заявил руководитель управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Виталий Рахманов на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 8 октября.

Он отметил, что сохранение почты на селе - одна из основных проблем. Для решения данного вопроса существует ряд мер поддержки. В частности, с прошлого года начал работать налоговый вычет, с помощью которого идут ремонты в отделениях почты. Виталий Рахманов уточнил, что в этом году ремонт будет сделан в трех отделениях, в прошлом - реконструировали два. Также подписано соглашение между администрацией региона и «Почтой России», в рамках которого проводится ряд мероприятий. Прорабатывается возможность установки в отделениях «Почты России» специальных терминалов, чтобы жители могли прийти и воспользоваться «Госуслугами». Установка таких рабочих станций поможет существенно упростить жизнь граждан, по словам спикера.

Директор УФПС Псковской области Дарья Цилина согласилась, что «Почта России» однозначно является ключевым объектом инфраструктуры для некоторых населенных пунктов. Она отметила, что вскоре запустится программа ремонтов отделений на деньги из федерального бюджета.