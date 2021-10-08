Почти две тысячи человек работают в псковском филиале «Почты России»

12:24, 08 октября 2021, ПАИ

В псковском филиале «Почты России» работают почти две тысячи человек. Об этом рассказала директор УФПС Псковской области Дарья Цилина на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 8 октября.

«Наши сотрудники понимают, что работа сотрудника почты – это социально значимая работа, - рассказала Дарья Цилина. – Человек понимает, что он работает для общества».

По словам спикера, сотрудники понимают, что становятся важным коммуникативным элементом общества. «Это кузница кадров, почтовая профессия развивается», - уверена Цилина.