Почти две тысячи человек работают в псковском филиале «Почты России»
В псковском филиале «Почты России» работают почти две тысячи человек. Об этом рассказала директор УФПС Псковской области Дарья Цилина на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 8 октября.
«Наши сотрудники понимают, что работа сотрудника почты – это социально значимая работа, - рассказала Дарья Цилина. – Человек понимает, что он работает для общества».
По словам спикера, сотрудники понимают, что становятся важным коммуникативным элементом общества. «Это кузница кадров, почтовая профессия развивается», - уверена Цилина.
Как именно вы пользуетесь услугами почты?
33 протокола составили на псковичей за нарушение масочного режима в автобусах за неделю
Доля вакцинированных сотрудников «контактных» сфер в Псковской области увеличивается до 80%
Систему QR-кодов для посещения концертов, кафе и фитнеса внедрят в Псковской области