Преподаватель Псковского агротехнического колледжа представит регион на всероссийском конкурсе «Мастер года»

13:15, 08 октября 2021, ПАИ

С 10 по 15 октября впервые состоится финал Всероссийского конкурса «Мастер года», в котором примут участие представители 85 регионов страны. Псковскую область на финале конкурса представит Алексей Милков, преподаватель Псковского агротехнического колледжа, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Организацию и проведение конкурса «Мастер года» осуществляют Министерство просвещения Российской Федерации и Институт развития профессионального образования.

Участники конкурса будут проводить модельные учебные занятия (мастер-классы) на базе десяти подмосковных колледжей. По итогам «Учебного занятия» определят 10 лауреатов Всероссийского конкурса «Мастер года». Чтобы определить абсолютного победителя, для 10 лауреатов будет дано дополнительное творческое задание — «Профориентация в цифре», когда специалисты на занятии за полчаса с привлечением различных мультимедийных инструментов постараются заинтересовать слушателей своей профессией.

Открытие финала Всероссийского конкурса «Мастер года» состоится 10 октября в Межрегиональном центре компетенций — Техникуме имени С. П. Королева.

В финале примут участие лучшие мастера производственного обучения, преподаватели учебных дисциплин, профессиональных модулей, междисциплинарных курсов. Все финалисты имеют высокую квалификацию, опыт подготовки участников региональных и национальных чемпионатов профессионального мастерства «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia).

Конкурс станет ежегодным педагогическим форумом. Он направлен на выявление талантливых педагогов в сфере профессионального образования, повышение престижа их труда, пропаганду передовых идей.