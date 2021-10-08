Новая зона отдыха появилась в Пскове

13:30, 08 октября 2021, ПАИ

На улице Алмазной в Пскове частный инвестор обустроил прилегающую территорию и сделал небольшую зону отдыха для жителей города. Об этом на своей странице в Instagram сообщил временно исполняющий обязанности главы городской администрации Борис Елкин.

«Это очень необычное и интересное решение», – написал сити-менеджер.

Борис Елкин также предложил горожанам внести предложения по благоустройству территорий. «Уважаемые жители и гости города, где бы вы хотели, чтобы появились такие благоустроенные территории?» – спросил он горожан.