До +14 градусов ожидается в Псковской области 9 октября
9 октября в Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков, сообщили в региональном ГУ МЧС Росиси.
По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», ночью температура воздуха составит -3…+2 градуса, на севере области до +6 градусов. Днем +9…+14 градусов.
Ветер юго-западных направлений 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление высокое.
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