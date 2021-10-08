Гости Пскова могут получить бесплатную карту туриста

14:45, 08 октября 2021, ПАИ

Новую бесплатную карту туриста могут получить туристы Пскова. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщает Туристический информационный центр Псковской области.

Приобретение этой карты даст возможность сориентироваться в историческом центре города, а также подскажет, какие объекты города стоит посетить.

Кроме того, в карте можно посмотреть, что обязательно нужно успеть сделать туристам, прибывшим в Псковскую область. Также в карте указаны места, где лучше всего остановиться, где можно поесть и как заказать экскурсию в регионе.

Гости города Пскова могут получить карту в офисе Туристического информационного центра Псковской области, расположенном по адресу: Октябрьский проект, 14 (вход с улицы Пушкина).