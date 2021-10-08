Гости Пскова могут получить бесплатную карту туриста
Новую бесплатную карту туриста могут получить туристы Пскова. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщает Туристический информационный центр Псковской области.
Приобретение этой карты даст возможность сориентироваться в историческом центре города, а также подскажет, какие объекты города стоит посетить.
Кроме того, в карте можно посмотреть, что обязательно нужно успеть сделать туристам, прибывшим в Псковскую область. Также в карте указаны места, где лучше всего остановиться, где можно поесть и как заказать экскурсию в регионе.
Гости города Пскова могут получить карту в офисе Туристического информационного центра Псковской области, расположенном по адресу: Октябрьский проект, 14 (вход с улицы Пушкина).
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