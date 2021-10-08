Более 8 тысяч детей привили от гриппа в Псковской области
В Псковской области от гриппа привили 8 340 детей. Об этом заявила и. о. руководителя Управления Роспотребнадзора по Псковской области Елена Припутенко на оперштабе 8 октября, передает корреспондент Псковского агентства информации.
По словам Припутенко, 6 октября в регион поступило 63 700 доз вакцины для детей. Она считает, что нужно приложить все усилия, чтобы в максимально короткие сроки привить от гриппа детское население в Псковской области.
При этом и. о. руководителя псковского Роспотребнадзора отметила, что наблюдается рост заболеваемости гриппом в регионе.
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