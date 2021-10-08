В Псковской области скорректировали ограничительные меры по борьбе с коронавирусом
В Псковской области скорректировали ограничительные меры по борьбе с коронавирусом во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 8 октября, передает корреспондент Псковского агентства информации.
С 11 октября возобновляется обучение в школах в очном режиме, а также отменяется обязательная самоизоляция пожилых вакцинированных граждан. Все работники старше 65 лет должны быть вакцинированы.
Под запретом остаются очные занятия в учреждениях дополнительного образования и тренировки, за исключением индивидуальных и до 10 человек; массовые мероприятия.
Посещать концерты и культурные мероприятия смогут только вакцинированные жители региона и переболевшие коронавирусом. Допуск будет осуществляться при предъявлении QR-кода.
С 1 ноября попасть в кафе, рестораны, бассейны, фитнес-организации можно будет только при наличии QR-кода.
Кроме того, доля обязательной вакцинации с «контактных» сферах увеличивается с 60 до 80%.
В завершение губернатор Псковской области Михаил Ведерников обратил внимание, что ситуация крайне тяжелая, однако «был принят необходимый пакет мер».
«Как будет развиваться ситуация, зависит от их соблюдения», - добавил глава региона, обратив внимание на необходимость проведения концертных мероприятий.
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