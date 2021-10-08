Рост коронавирусных пневмоний в тяжелой форме зафиксирован в Псковской области

15:17, 08 октября 2021, ПАИ

В Псковской области наблюдается рост коронавирусных пневмоний в тяжелой форме. Об этом заявила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко на заседании оперативного штаба 8 октября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Гаращенко, общий коечный фонд в Псковской области сейчас составляет 780 коек, они предусмотрены не только для ковидных пациентов, но и с внебольничными пневмониями. Всего в регионе сейчас госпитализировано 656 человек, из них 426 — с коронавирусом. В связи с этим, как отметила Марина Гаращенко, требуются дополнительные коечные места. Поэтому было решено переводить с понедельника пациентов на дополнительные койки в районах, в том числе и в Великих Луках, Новосокольниках, филиале Стругокрасненской больницы, Плюссе и Порхове. Всего таким образом добавится 164 койки.

При этом, как подчеркнула Марина Гаращенко, в Псковской областной инфекционной больнице еще 20 коек перепрофилируют на борьбу только с COVID-19, столько же — в областной детской больнице. Марина Гаращенко также отметила, что в регионе 3 тысячи инфицированных находится на амбулаторном лечении.

Гаращенко также рассказала, что для восполнения дефицита медицинских кадров планируется привлекать студентов медицинских вузов и колледжей. Помощь также запросили у коллег из других регионов.

«Препараты в достаточном количестве есть, региону выделено 26 млн дополнительно на закупку лекарств на амбулаторном этапе», - добавила Гаращенко.