Более 300 человек в Псковской области оштрафовали за нарушение коронавирусных ограничений с начала октября

15:26, 08 октября 2021, ПАИ

С начала октября 302 человека в Псковской области привлекли к административной ответственности за нарушение коронавирусных ограничений, в том числе и в транспорте. Об этом заявил представитель УМВД РФ по Псковской области Александр Никульников на заседании оперативного штаба 8 октября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По его словам, за сентябрь в регионе установили 944 человека, нарушивших режим, Псковская область по этому показателю уступает только Санкт-Петербургу.

«Повышенное внимание направлено на пресечение нарушений в общественном транспорте. Ведутся проверки объектов торговли, общепита, кальянных, мониторинг сети о продаже поддельных сертификатов и справок», - отметил представитель регионального УМВД РФ.