Организаторы «Киномании на Великой» рассказали про номинации конкурса

15:59, 08 октября 2021, ПАИ

Организационный комитет областного конкурса короткометражного молодёжного кино «Киномания на Великой» рассказал, по каким номинациям уже можно подать заявку на конкурс короткометражных фильмов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского городского молодежного центра.

Основными направлениями видеоработ этого года стали «Игровое кино», «Документальное кино» и «Социальный ролик». При этом номинация «Игровое кино» была разделена на две ветви: «Влюблённые в кино», предназначенная для начинающих кинолюбителей, и «Кино – это жизнь», в которой могут принять участие как продолжающие, так и профессионалы в сфере киноиндустрии.

Кроме того, конкурсанты, попавшие под категорию «Кино – это жизнь», могут побороться не только за звание «Лучший молодёжный фильм», но и получить особую награду за сценарий, мужскую и женскую роль, операторскую работу и работу звукорежиссёра.

Стоит отметить, что организаторы конкурса при рассмотрении заявок членами жюри могут изменить направление или категорию работ.

Для подачи заявки необходимо в обязательном порядке ознакомиться с положением и не позднее 15 ноября зарегистрировать свою работу по ссылке. Всю актуальную информацию о конкурсе можно узнать в официальном сообществе фестиваля «Киномания на Великой».