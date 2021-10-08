34-й выпуск «Псковского телеграма» выйдет в эфир сегодня вечером
34-й выпуск видеопроекта Псковского агентства информации «Псковский телеграм» выйдет в эфир в пятницу, 8 октября.
Минувшая неделя стала богатой на громкие события – и на их обсуждение в Telegram. Псковичка, актриса Юлия Пересильд полетела в космос: мнение общественности раскололось пополам. Консорциум журналистов опубликовал «Досье Пандоры»: но с критикой российских чиновников, кажется, не заметили самого важного. И, наконец, и в Псковской области, и в России слово «локдаун» звучит все чаще: доведут ли «до греха»?
Об этом, а также об итогах развития региональных Telegram-каналов, говорят в новом выпуске видеопроекта «Псковский телеграм» соведущие Максим Андреев, Александр Машкарин и Антон Сергеев.
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