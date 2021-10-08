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Как стать участником саморегулируемой организации строителей?

Один из эффективных и активно развивающихся видов предпринимательской деятельности, имеющий большие перспективы, — это строительно-ремонтные работы. Стоит заметить, что чем крупнее масштабы деятельности той или иной строительной компании, тем острее встаёт вопрос о её объединении с другими организациями или концернами. За счёт этого достижение новых задач и целей становится более эффективным и реалистичным. Воспользовавшись помощью квалифицированных сотрудников компании РИНФИН, будет намного проще войти в строительную саморегулируемую организацию, оформить пакет допусков сро, получить лицензию или объединить усилия компании с другими предприятиями, чем пытаться сделать это своими силами. Почему получать необходимые разрешительные документы у профессионалов выгодно, быстро и удобно?

Что даёт строителям членство в СРО?

СРО предоставляет членам организации информацию об изменениях законодательства, влияющих на строительную отрасль. Кроме того, время от времени организуются специальные тренинги, а также семинары для обсуждения конфликтных вопросов и различных спорных ситуаций.

Присоединение к саморегулируемой строительной организации даёт фирмам возможность повысить профессиональный уровень своих сотрудников при низких финансовых затратах.

Помощь специалистов в процедуре вступления в СРО строителей

Воспользовавшись помощью и услугами специализированной компании RinFin, многие фирмы и организации сумели выйти на другой, новый уровень работы. Лицензия на строительные работы обеспечивает законность деятельности компании вне зависимости от ее размера.

Алгоритм действий при взаимодействии с сотрудниками РинФин и получении допуска СРО выглядит следующим образом:

•         клиент связывается с сотрудниками RinFin и получает квалифицированную консультацию опытного специалиста;

•         заключается правовой договор о взаимном сотрудничестве, гарантирующий взаимную защиту сторон;

•         сотрудники РинФин готовят необходимые документы для подачи в специализированный отдел лицензирования;

•         в полном соответствии с лицензионными требованиями проводится повышение квалификации сотрудников или аттестация специалистов;

•         проведение поэтапной проверки;

•         готовую форму лицензионного разрешения специалисты РинФин доставляют прямо в офис клиента.

Обратившись в RinFin, вы сможете быстро и легко присоединиться к саморегулируемой организации строителей. При этом стоимость услуги будет для большинства клиентов вполне приемлемой.

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