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Общество

Сотрудники псковского завода «Титан-Полимер» прошли ревакцинацию от COVID-19

Сотрудники псковского завода «Титан-Полимер» продолжают вакцинироваться от коронавируса прямо на рабочем месте.

Вакцинацию проводят как в офисе, так и на стройплощадке предприятия. Полный курс вакцинации прошли 74 человека, еще часть поставили только первый компонент прививки. Кроме того, часть сотрудников прошли плановую ревакцинацию от коронавируса однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт».

«Важно, чтобы ревакцинация происходила вовремя. На предприятии организовано систематическое проведение вакцинации сотрудников от коронавирусной инфекции. Это естественная инициатива руководителя, который действительно заботится о каждом сотруднике своей компании. Я тоже сегодня ревакцинировался «Спутником» - одноразовой однокомпонентной вакциной. Чувствую себя прекрасно», – рассказал генеральный директор завода «Титан-Полимер» Герман Петрушко.

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