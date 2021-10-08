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Общество

В Печорах приступили к строительству канализационно-насосных станций

В Печорах приступили к реализации масштабного проекта по строительству канализационно-насосных станций. Об этом сообщает «Печорская правда».

8 октября подрядчик ООО «СТР НОРД» начал завозить строительные материалы на место проведения работ.

КНС № 1 с сетями будет построена на улице Ленина (около перекрёстка с улицей Набережной). Всего планируется возвести три станции с инженерными сетями, что позволит решить проблему канализования и очистки сточных вод в разных частях города.

Ещё две КНС будут построены у перекрёстка улиц Международной и Кузнечной и у Нижних ворот Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря.

Технические сооружения возведут в рамках создания комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Духовные истоки».

Общая стоимость работ составляет 165 млн 592 тыс. рублей. Срок окончания работ - 1 августа 2022 года.

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