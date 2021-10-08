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Общество

Изменится порядок въезда и выезда иностранцев из России во время пандемии

В России готовят новый порядок въезда в страну и выезда из нее, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на брифинге с представителями Ассоциации европейского бизнеса. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, это будет транспарентный комплексный подход к тому, чтобы обеспечивать этот процесс в условиях пандемии.
«Мы хотим, чтобы эти процедуры были прозрачные», — подчеркнул министр.

Он добавил, что это займет еще пару месяцев, и подчеркнул, что Москва заинтересована в том, чтобы европейский бизнес чувствовал себя в России комфортно.

Ранее в Кремле выразили надежду на скорый результат переговоров с ЕС о взаимном признании сертификатов о вакцинации от коронавируса. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в переговорах были недопонимания, но сейчас больше поводов для оптимизма и работа идет в конструктивном ключе.
 

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