Выставка «Дары осени» состоялась в Псковском филиале Академии ФСИН РФ

17:07, 08 октября 2021, ПАИ

В Псковском филиале Академии ФСИН России состоялась выставка «Дары осени». В мероприятии приняли участие сотрудники и курсанты образовательной организации, представив более ста экспонатов, изготовленных из овощей, фруктов и сезонных материалов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе филиала Академии ФСИН РФ по Псковской области.

По итогам конкурса-выставки компетентным жюри были определены победители и призеры конкурса в номинациях «Цветочная фантазия», «Рекордсмен», «Осенняя палитра, пейзаж», «Бабушкин погребок» и «Пряный пирожок». Все они были награждены дипломами.

«Целью проведения данного мероприятия стало создание условий для творческого самовыражения сотрудников и курсантов, которые действительно постарались: представили на конкурс работы, выполненные из природных материалов, с использованием плодов, овощей и фруктов, средств изобразительного искусства. Победителей выбрать было сложно, потому что все экспонаты получились яркими и креативными», - отметил начальник Псковского филиала Академии ФСИН России Александр Сысоев, который возглавлял жюри конкурса.