Глава Пскова посетила Белорусский автомобильный завод

17:16, 08 октября 2021, ПАИ

Глава Пскова Елена Полонская посетила ОАО «БЕЛАЗ» - управляющую компанию холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» и музей предприятия. Визит прошел в рамках 10-й встречи городов-побратимов Белоруссии и России, которая проходит в городе Жодино, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ОМСУ «Город Псков».

Белорусский автомобильный завод – это крупнейшая мировая компания, которая производит карьерные самосвалы и транспортное оборудование для горнодобывающей и строительной промышленности, расположенная в Белоруссии. Более 65 % продукции завода реализуется в России. Он входит в число семи ведущих мировых концернов по производству карьерной техники.

«На экскурсии обсуждали с руководством БелАЗ возможный потенциал сотрудничества, а также текущие партнёрские отношения с Псковским электромашиностроительным заводом, с заводом «Авар» и иные», - прокомментировала руководитель аппарата Псковского регионального отделения Союза машиностроителей России Евгения Козупица.

По словам участников форума, такая встреча на региональном уровне укрепляет общий вектор сотрудничества Союзного государства Белоруссии и России.

Во встрече участвуют порядка 100 представителей (52 города — 31 российский и 21 белорусский). Муниципалитеты представляют руководители городских и районных администраций, различных общественных организаций из городов-побратимов двух стран.