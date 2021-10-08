Медведев: Переговоры по взаимному признанию сертификатов о вакцинации от COVID-19 идут медленно

17:41, 08 октября 2021, ПАИ

Переговоры по взаимному признанию сертификатов о вакцинации идут медленно, некоторые признают российские вакцины избирательно, сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Об этом пишет РИА Новости.

«Наша страна неоднократно призывала партнеров по Большой двадцатке к взаимному признанию сертификатов о вакцинации. Переговорный процесс на эту тему идет медленно, некоторые государства признают наши вакцины, но избирательно. И это тоже создает проблемы, у нас все-таки не одна вакцина», - сказал Медведев.

Он попросил доложить, какие дополнительные меры необходимы для ускорения регистрации вакцины и признания сертификатов.

