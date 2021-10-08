Цифровизацию «Почты России» обсудили в медиацентре ПАИ

17:51, 08 октября 2021, ПАИ

В медиацентре ПАИ состоялась пресс-конференция, посвящённая цифровизации «Почты России».

Для вас мы узнали:

Псковскую область ждёт масштабный ремонт почтовых отделений; подписка на газеты и журналы по-прежнему пользуется спросом; число отправлений с помощью курьерской службы продолжает расти; «Почта России» проводит в Псковской области уроки письма для школьников; почти две тысячи человек работают в Псковском филиале «Почты России».

Все новости с пресс-конференции читайте в специальном сюжете здесь.