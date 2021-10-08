Цифровизацию «Почты России» обсудили в медиацентре ПАИ
В медиацентре ПАИ состоялась пресс-конференция, посвящённая цифровизации «Почты России».
Для вас мы узнали:
- Псковскую область ждёт масштабный ремонт почтовых отделений;
- подписка на газеты и журналы по-прежнему пользуется спросом;
- число отправлений с помощью курьерской службы продолжает расти;
- «Почта России» проводит в Псковской области уроки письма для школьников;
- почти две тысячи человек работают в Псковском филиале «Почты России».
Все новости с пресс-конференции читайте в специальном сюжете здесь.
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