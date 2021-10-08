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Общество

После выхода сериала зрители массово раскупили обувь его героев

Кадр из сериала, запустившего массовую скупку слипонов.

Фирма Vans, производящая обувь и одежду, оказалась в большой прибыли. Дело в том, что после выхода сериала «Игра в кальмара» на платформе Netflix, зрители раскупили всю обувь, в которой ходят его герои. Сегодня об этом пишет Lenta.ru. Речь идёт о слипонах Triple White белого цвета. Их стоимость - 50 долларов (3590 рублей).
Как подсчитали аналитики, после запуска сериала спрос на эту обувь вырос аж на 7800 процентов!

«Игра в кальмара» - это новый сериал прооизводства Южной Кореи. Его жанр определяют, как выживание, драма, триллер и боевик.

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