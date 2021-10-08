Органы исполнительной власти Псковской области проведут онлайн встречи с социально ориентированными НКО

20:03, 08 октября 2021, ПАИ

В рамках проекта «Продюсерский центр социально ориентированных некоммерческих организаций» состоятся встречи в формате форсайт-сессии СО НКО Псковской области с представителями органов исполнительной власти Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Форсайт-сессии пройдут в дистанционном режиме.

Форсайт-сессии реализуются с целью разработки дорожной карты развития сферы культуры, спорта, образования и социальной защиты в 2022 году. Время проведения форсайт-сессии – 3 часа.

На встрече 11.10.2021 участниками станут представители некоммерческих организаций Псковской области, занятые в сфере социальной защиты, а также представители Комитета по социальной защите Псковской области.

Основной целью проведения является выработка планов на совместную деятельность СО НКО и Комитета по социальной защите Псковской области до 2024 г.

Чтобы стать участником встречи необходимо заполнить предложенную форму.

Подробности по проведению конкурса, условиям и порядку подачи заявок можно получить по телефону: +7 900 994 66 27



Форсайт (от англ. Foresight – «предвидение») – это технология и формат коммуникации, позволяющие участникам договориться по поводу образов будущего, а также, определив желаемый, согласовать действия в его контексте.



