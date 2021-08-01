49 человек умерли в Оренбурге от суррогатного алкоголя

19:44, 08 октября 2021, ПАИ

49 человек скончались в Оренбурге от суррогатного алкоголя. Первые сообщения о массовом отравлении стали появляться 7 октября, случаи были зафиксированы в трех районах Оренбургской области: Ясненском, Домбаровском и Адамовском. Анализы, проведённые посмертно, показали наличие метанола – сильнейшего яда, сообщает ТАСС.



Региональный следственный комитет сообщил, что по факту случившегося задержаны трое подозреваемых. Они производили и сбывали суррогатный алкоголь.

На торгово закупочной базе в Орске обнаружен склад, откуда поставлялась поддельная продукция. Изъято более тысячи двухсот бутылок.



СК возбудил два уголовных дела по статье о производстве и сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть более двух человек.