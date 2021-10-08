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Комитет по туризму Псковской области напомнил гостиницам о правилах приёма гостей в условиях ухудшения эпидобстановки

У ухудшившихся эпидусловиях гостиницы должны соблюдать определённые правила. Фото номера гостиницы PUSHKIN

Из-за ухудшения эпидемиологической обстановки, связанной с распространением COVID-19, комитет по туризму Псковской области напомнил, что всем гостиницам и иным средствам размещения необходимо осуществлять свою деятельность с обязательным выполнением следующих условий:

  • проведением термометрии посетителей, а также контроля наличия масок;
  • наличием сигнальной разметки (1,5 метра);
  • наличием дозаторов с антисептическими средствами для обработки рук, а также дезинфицирующих средств для обработки поверхностей;
  • наличием пятидневного запаса дезинфицирующих моющих средств и средств индивидуальной защиты (масок, перчаток)
  • наличием обеззараживателя воздуха (рециркулятора или лампы);
  • проведением термометрии персонала (не менее двух раз в сутки);
  • соблюдением персоналом гостиницы мер личной гигиены, использование масок и перчаток.


Требования регламентированы п.п. 5 п. 3.1 Указа Губернатора от 15.03.2020 №30-УГ «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и рекомендациями главного государственного санитарного врача Российской Федерации А.Ю. Поповой.

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