Комитет по туризму Псковской области напомнил гостиницам о правилах приёма гостей в условиях ухудшения эпидобстановки

21:05, 08 октября 2021, ПАИ

Из-за ухудшения эпидемиологической обстановки, связанной с распространением COVID-19, комитет по туризму Псковской области напомнил, что всем гостиницам и иным средствам размещения необходимо осуществлять свою деятельность с обязательным выполнением следующих условий:

проведением термометрии посетителей, а также контроля наличия масок;

наличием сигнальной разметки (1,5 метра);

наличием дозаторов с антисептическими средствами для обработки рук, а также дезинфицирующих средств для обработки поверхностей;

наличием пятидневного запаса дезинфицирующих моющих средств и средств индивидуальной защиты (масок, перчаток)

наличием обеззараживателя воздуха (рециркулятора или лампы);

проведением термометрии персонала (не менее двух раз в сутки);

соблюдением персоналом гостиницы мер личной гигиены, использование масок и перчаток.



Требования регламентированы п.п. 5 п. 3.1 Указа Губернатора от 15.03.2020 №30-УГ «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и рекомендациями главного государственного санитарного врача Российской Федерации А.Ю. Поповой.