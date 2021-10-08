В матче Россия - Словакия гости сами себе забили первый гол
Сегодня, 8 октября, в эти минуты проходит матч 7-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года Россия — Словакия. Встреча началась на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани, сообщает сайт Championat
Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по московскому времени. Смотреть игру Россия — Словакия в прямом эфире можнона телеканале «Россия 1». Счёт уже открыт – 1:0 в пользу нашей сборной. Соперники забили гол в свои же ворота.
Встречу обслуживает бригада судей из Испании во главе с Матеу Лаосом. Помогать ему будут ассистенты Пау Себрьян Девис и Роберто Диас Перес Дель Паломар.
Резервный рефери — Хосе Мунуэра Монтера.
Напомним, помимо встречи со Словакией сборной России в октябре и ноябре предстоит провести ещё три матча отборочного турнира чемпионата мира — 2022 — с национальными командами Словении (11 октября), Кипра (11 ноября) и Хорватии (14 ноября). Также соперником россиян по группе H является сборная Мальты.
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