Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

В матче Россия - Словакия гости сами себе забили первый гол

В матче Россия - Словакия гости сами себе забили первый гол. Фото championat.com

Сегодня, 8 октября, в эти минуты проходит матч 7-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года Россия — Словакия. Встреча началась на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани, сообщает сайт Championat 

Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по московскому времени. Смотреть игру Россия — Словакия в прямом эфире можнона телеканале «Россия 1». Счёт уже открыт  – 1:0 в пользу нашей сборной. Соперники забили гол в свои же ворота.

Встречу обслуживает бригада судей из Испании во главе с Матеу Лаосом. Помогать ему будут ассистенты Пау Себрьян Девис и Роберто Диас Перес Дель Паломар.
Резервный рефери — Хосе Мунуэра Монтера.

Напомним, помимо встречи со Словакией сборной России в октябре и ноябре предстоит провести ещё три матча отборочного турнира чемпионата мира — 2022 — с национальными командами Словении (11 октября), Кипра (11 ноября) и Хорватии (14 ноября). Также соперником россиян по группе H является сборная Мальты. 
 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как именно вы пользуетесь услугами почты?
Проголосовать >>>

08 октября 2021

В матче Россия - Словакия гости сами себе забили первый гол
07 октября 2021

Псковские десантники приехали на 61-й Чемпионат ВДВ в Иваново
05 октября 2021

Никита Джигурда избил депутата Госдумы Виталия Милонова
04 октября 2021

Подведены итоги соревнований по воркауту на кубок губернатора Псковской области
03 октября 2021

Российский борец стал чемпионом мира по спортивной борьбе
03 октября 2021

Стали известны результаты областных соревнований по воркауту на кубок губернатора области
03 октября 2021

Псковские тяжелоатлеты проявили себя на детском спортивном фестивале Klokov Power Weekend
03 октября 2021

Областные соревнования по воркауту на кубок губернатора состоялись в Пскове

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...